Обустройство тридцати новых тротуаров ведется в Московской области

Дорожные службы Подмосковья продолжают строительство 30 новых тротуаров, которые будут проходить вдоль региональных дорог, работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Дорожники уже завершили обустройство пяти тротуаров: на улице Энергетиков в Дзержинском, на участке от остановки «Дачи» до ледового дворца «Старт Арена» в Красногорске, на развязке 19 километре Можайского шоссе в Одинцове, на улице Первомайской в поселке Запрудня Талдомского округа, а также на улице Станции Бронницы в селе Малышево Раменского округа», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Специалисты продолжают вести строительство 28 километров тротуаров, они появятся в 16 округах. Например, на участке от станции Клязьма до остановки «Мост» в поселке Черкизово Пушкинского округа. В общей сложности до конца 2024 года в регионе построят более 65 километров новых тротуаров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.