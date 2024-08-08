Обвинение запросило 15 лет лишения свободы для гражданки США Карелиной-Хван по обвинению о госизмене

Сторона обвинения в ходе рассмотрения дела о государственной измене гражданки России и США Ксении Карелиной-Хван в качестве меры наказания запросила 15 лет лишения свободы. Об этом в четверг, 8 августа, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, в котором проходило заседание.

«В прениях сторон государственный обвинитель просил суд назначить Карелиной наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, последующим ограничением свободы сроком на два года и штрафом 500 тыс. рублей», — уточняют сотрудники ведомства.

Ксения Карелина признала свою вину. Она раскаивается в том, что переводила деньги в пользу ВСУ после начала специальной военной операции. Обвиняемая пожертвовала 51 доллар на счет фонда, который поддерживает украинских боевиков.

Гражданка США, уроженка Екатеринбурга, приехала в город в январе этого года, чтобы встретиться с родителями. Почти сразу ее вместе с отцом задержали полицейские.

Ранее сообщалось о том, что 37-летняя жительница Кемерово сделала закладки наркотиков возле городской больницы. Против женщины возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, ей грозит до 15 лет лишения свободы.