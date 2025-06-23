Когда украинские власти обвиняют Россию в подмене тел погибших военнослужащих, это является провокацией Службы безопасности Украины. Такое заявление сделало РИА Новости со ссылкой на информацию, полученную от одного из участников российской переговорной группы.

По утверждению представителей Украины, в одном из мешков с телами найдены останки российского военного вместе с документами. Якобы РФ попыталась выдать собственного военнослужащего за погибшего украинца. По данным России, в мешке с этим номером находился идентифицированный погибший боец ВСУ. На Украине уже после обмена телами появлялось сообщение о гибели этого военного. Все заявления о подлоге появились уже позже, после того, как телами занялась СБУ.

По мнению российской стороны, личные вещи убитого россиянина, которого якобы передали Киеву, находятся в отличном состоянии, что говорит о невозможности их хранения вместе с останками. Сам этот боец уже год числится пропавшим без вести. В то же время представители Украины при указании подога называют совершенно не тот номер мешка, где якобы произведена подмена.

Ранее сообщалось, что в моргах Белгорода, Курска и Ростова-на-Дону сейчас лежат тела более чем 10 тыс. украинских военных. Все они до момента передачи Киеву обязаны пройти положенные процедуры: по опознанию, экспертизе и согласованию для обмена.