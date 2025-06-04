Обвиненного по делу о взятке экс-начальника Казанского вокзала Москвы отпустили домой

Дорогомиловский суд Москвы избрал меру пресечения для бывшего начальника Казанского вокзала Игоря Черникова, обвиняемого в получении взятки. Об этом со ссылкой на Baza пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

По данным следствия, чиновник получил 1,3 млн рублей от предпринимателя за общее покровительство при ведении бизнеса на территории транспортного узла. Он проходит по делу о взятке как посредник.

Суд в столице, по данным канала, отправил Черникова под домашний арест, как и другого фигуранта дела о взятке — замначальника вокзала Максима Балецкого. Ему избрали меру пресечения в декабре 2024-го по аналогичному обвинению.

Следственные органы не исключают, что количество фигурантов может расшириться.

Ранее сообщалось, что фигурантка уголовного дела о некачественных бронежилетах ушла служить на спецоперацию.