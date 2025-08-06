Обвиненному в растрате на 35 млн руб. экс-ректору вуза отказали в отправке на СВО

Ленинградский районный суд Калининграда в третий раз отказал экс-ректору Мининского университета Александру Федорову в направлении на спецоперацию. Об этом сообщил адвокат бывшего руководителя вуза, передает NewsNN.

Федоров проходит по уголовному делу о растрате 35,1 млн рублей бюджетных средств в Балтийском федеральном университете, где он работал после ухода из нижегородского вуза.

Следствие установило, что Федоров вместе с заместителем Еленой Мялкиной организовали схему незаконных премиальных выплат сотрудникам. Эти деньги, по версии обвинения, затем использовались в личных целях. Сам экс-ректор частично признал вину, объяснив произошедшее управленческими ошибками, но отрицает умысел на хищение. Его заместитель заявила, что якобы действовала под давлением и не получала денег.

Защита Федорова трижды пыталась добиться отправки своего подзащитного в зону СВО, однако суд каждый раз находил основания для отказа. Следующее заседание по делу назначено на 12 августа. Адвокаты не исключают, что могут снова подать ходатайство о направлении экс-ректора на фронт.

Ранее сообщалось, что суд обвинил в афере на 30 млн вице-спикера горсовета Оренбурга.