Обвиняемого в организации ЛГБТ-туров Котова нашли мертвым в СИЗО Москвы
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Руководитель туристической компании из Москвы Андрей Котов, который был включён в список лиц, связанных с террористической и экстремистской деятельностью, был найден мертвым в следственном изоляторе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в столичных правоохранительных органах. Котов обвинялся в организации туров для представителей ЛГБТ-сообщества.
До этого в отношении Котова было возбуждено уголовное дело по статье 282.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за организацию деятельности экстремистской организации. В результате мужчина был арестован и помещён в СИЗО.
По словам источника, «на теле Котова были обнаружены следы порезов».
Ранее столичное управление Следственного комитета сообщало, что Котов занимался организацией ЛГБТ-туров через туристическое агентство «Мен Тревел».
* — движение признано экстремистским и запрещено в России