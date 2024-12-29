Обвиняемого в организации ЛГБТ-туров Котова нашли мертвым в СИЗО Москвы

Руководитель туристической компании из Москвы Андрей Котов, который был включён в список лиц, связанных с террористической и экстремистской деятельностью, был найден мертвым в следственном изоляторе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в столичных правоохранительных органах. Котов обвинялся в организации туров для представителей ЛГБТ-сообщества.