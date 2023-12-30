Обвиняемого в убийстве отца Легойды мужчину отправили в СИЗО

Обвиняемый в убийстве отца главы пресс-службы Московского патриархата Владимира Легойды Романа Легойды 25-летний мужчина будет содержаться в следственном изоляторе до 29 февраля 2024 года на время следствия.

Как сообщили в Следственном комитете России, такое решение в субботу, 30 декабря, вынес суд в Московской области.

«Судом избрана мера пресечения в виде ареста до 29.02.2024», — передает ГСУ СК России по Московской области в своем аккаунте в соцсетях.

Там также добавили, что по следним данным убийца 90-летнего пожилого мужчины был трижды судим.

Ранее стало известно, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело за совершение убийства. Дело взято на особый контроль главой Следкома Александром Бастрыкиным.