Обвиняемого в жестоком убийстве ребенка в Нягани поймали спустя 14 лет

СК России по ХМАО— Югре сообщил о задержании подозреваемого в убийстве несовершеннолетней жительницы Нягани, тело которой было обнаружено 30 апреля 2011 года. Об этом со ссылкой на правоохранителей пишет ugra-news.ru.

Владимир Борисов, 1986 года рождения, скрывавшийся от правосудия более 14 лет, был арестован 20 октября 2025 года в Первоуральске Свердловской области при попытке использовать подложные документы. После проведения дактилоскопической экспертизы личность задержанного была окончательно установлена, что подтвердило его причастность к преступлению. Практическое значение этого задержания демонстрирует эффективность межрегионального взаимодействия правоохранительных органов и использование современных криминалистических технологий.

Расследование дела неоднократно приостанавливалось и возобновлялось, пока в 2022 году следователи не провели масштабную работу по проверке лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности.

Криминалисты отобрали биологический материал у более чем 2000 мужчин, проживавших в Нягани в период совершения преступления, для сравнения с ДНК-профилем, обнаруженным на месте убийства. Борисову было заочно предъявлено обвинение по пунктам «в, к» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего), пункту «б» части 4 статьи 131 (изнасилование) и пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). После объявления в международный розыск суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.

В ближайшее время обвиняемый будет доставлен в Югру для проведения следственных действий, что дает надежду на окончательное раскрытие одного из самых резонансных уголовных дел региона.

Напомним, после полутора месяцев масштабных поисков тело девочки было обнаружено в 2,5 км от ее дома. Как установило следствие, 30 июня девочка, как и другие дети микрорайона, вышла к соседнему дому, где был стабильный сигнал Wi-Fi, чтобы поиграть в смартфоне, но домой не вернулась. Родственники сразу заявили в полицию, к поискам подключились волонтеры, расклеивавшие ориентировки и проверявшие все поступающие сигналы.

19 августа останки ребенка нашли на берегу озера Оброчное. Тело было завернуто в полиэтилен, фрагмент ковра и упаковано в коробку из-под бытовой техники, руки связаны проводом, а рот и нос заклеены скотчем. Рядом в мешке лежала ее одежда.

