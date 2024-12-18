Обвиняемой в получении взятки топ-менеджеру «Ростеха» Лалетиной смягчили наказание

Об этом со ссылкой на источник в суде сообщает ТАСС.

Бывшего директора по правовому обеспечению о корпоративному управлению госкорпорации «Ростех» Аллу Лалетину освободили из СИЗО.

Неотбытый срок лишения свободы ей заменили на более мягкий вид наказания.

Напомним, в ноябре 2023 года Хамовнический суд Москвы приговорил Лалетину к восьми годам колонии со штрафом более 133 млн рублей. Позднее Московский городской суд сократил ей срок наказания до шести лет пяти месяцев колонии общего режима, а сумму штрафа снизили до 900 тысяч рублей.

Следствием было установлено, что Лалетина в период с февраля 2018 по апрель 2019 года получила взятку в особо крупном размере от генерального директора АО «Новосибирский завод искусственного волокна». Деньги переводились частями.

Обвиняемая свою вину не признала.

Ранее сообщалось о том, что экс-замминистр обороны Иванов проведет новогодние праздники в СИЗО.