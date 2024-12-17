Обвиняемые по делу о некачественных сухпайках хотели скрыть следы преступления

В Москве продолжается расследование дела о поставках некачественных сухпайков для Министерства обороны России. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на официальные судебные документы.

Басманный суд продлил срок содержания под стражей для Эльвиры Смирновой, одной из обвиняемых в рамках дела. Также под арестом оказались топ-менеджеры Грязинского пищевого комбината и бизнесмен Игорь Котельников.

Следствие выяснило, что стоимость контрактов с Минобороны была завышена, а качество поставленной продукции не соответствовало заявленным требованиям.

По предварительным оценкам, сумма причиненного ущерба составляет около 1,3 млрд руб. Проведенная экспертиза подтвердила, что использование сухпайков, фигурирующих в уголовном деле, было запрещено из-за их низкого качества. Защитники обвиняемых утверждают, что некачественное питание было заменено на более приемлемое, однако эти доводы не убедили суд.

Ранее у одного из бывших руководителей Грязинского пищевого комбината изъяли 2 млн руб. по делу о некачественных сухпайках.