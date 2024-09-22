Обвиняемый в мошенничестве генерал-майор Иван Попов пожаловался на запрет следователя гулять

Бывший командующий 58-й армией Вооруженных сил России, генерал-майор Иван Попов, которого следствие обвиняет в служебном подлоге и мошенничестве, больше не может совершать прогулки во время домашнего ареста. На это после заседания 2-го Западного окружного военного суда пожаловался он сам.

Напомним, генерал-майор Попов проходит обвиняемым по делу о крупном мошенничестве. На время следствия по решению военного суда был переведен под домашний арест. Впрочем, как признался сам фигурант, запрет гулять его не сильно смутил.

«Следователь лишил меня прогулок. Хотя, это все мелочи жизни», — прокомментировал Попов решение суда в беседе с ТАСС.

Ранее стало известно, что Главное военное следственное управление Следственного комитета России завершило расследование уголовного дела касательно бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова и передало его в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.