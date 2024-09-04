Обвиняемый в покушении на певца Авраама Руссо попросился в зону СВО

Бизнес-партнер экс-владельца Черкизовского рынка Москвы, снесенного в конце нулевых годов, Тархан Эльдукаев, обвиняемый следствием в похищении и попытке убийства российского исполнителя Авраама Руссо, направил ходатайство, в котором попросил приостановить в отношении него уголовное преследование для того, чтобы он мог отправиться защищать родину в зону проводимой ВС РФ спецоперации, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Как приводится в публикации, фигурант намерен заключить с Минобороны РФ соответствующий контракт. Со слов самого Эльдукаева, он готов убыть в расположение войск в любой момент.

«Тархан Эльдукаев 2 сентября направил следствию ходатайство о приостановлении его уголовного преследования, чтобы заключить контракт с Минобороны РФ и принять участие в спецоперации. Борец отмечает, что готов отправиться на СВО не один, а вместе с отрядом из двух десятков знакомых и родственников. Экипировкой для них Эльдукаев озаботится сам», — пишет издание.

Напомним, Эльдукаев обвиняется в попытке убийства Авраама Руссо в 2004 и 2006 годах.

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