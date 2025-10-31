Обвиняемый в убийстве королевы красоты ранее уже проходил по делу о похищении

В США 21-летний Кеон Кинг был обвинен в похищении и убийстве победительницы конкурса «Мисс Пенсильвания США» Кады Скотт. Девушка исчезла 4 октября после работы. Семья сообщила о звонках с угрозами от неизвестных, сообщает « МК ».

Кинга задержали 15 октября в Филадельфии. Через три дня тело Скотт нашли в лесу рядом с сгоревшим автомобилем, который, по версии следствия, использовался для перевозки тела.

Подозреваемому предъявлены обвинения в убийстве, ограблении, краже, поджоге, хранении оружия, уничтожении улик и надругательстве над телом. Ранее в этом году Кинг уже проходил по делу о похищении и удушении, однако обвинения тогда сняли.

Следствие продолжается, полиция изучает все обстоятельства произошедшего.

