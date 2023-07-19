«Обвинят Украину и сольются»: европейцы выяснили, какие гарантии безопасности предоставят США народу Зеленского
Европейцы назвали Украину «обезьяной с гранатой», которая подрывает мирных жителей
Фото: [AP/ТАСС]
В Пентагоне уверены, что со стороны США и других союзников Украине предоставляются все необходимые гарантии безопасности. Об этом сообщают некоторые СМИ. Однако пользователи социальных сетей не совсем понимают, о каких гарантиях безопасности идет речь.
По словам комментаторов, США продолжает поставлять Украине оружие, тем самым своими же руками разрушая это государство.
«Какие, интересно, гарантии безопасности? Дать обезьяне гранату, чтобы она подрывала мирных людей?»; «Да, дают гарантии безопасности, продолжая подкидывать оружие для развития большего конфликта. Логично», — пишут пользователи.
Некоторые юзеры подчеркнули, что подобные обещания — очередная «пыль в глаза», а традиционное поведение Америки в любой непонятной ситуации — обвинение союзников.
«США могут только себя прикрывать. Обвинят Украину и сольются. Так было всегда»; «Какие там могут быть гарантии, если США вместе с Зеленским своими руками Украину уничтожают? Украина для США — лишь расходный материал», — отмечают юзеры.
Ранее европейцы объяснили Зеленскому, чего хотят украинцы.