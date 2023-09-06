«Обыкновенная куча железа»: выяснилось, почему западные танки опозорились в первом же бою на Украине

Первый «Challenger 2» был уничтожен в боях на Украине. Очередное «вундерваффе» Киева оказалось пустышкой.

Бывший офицер спецназа и участник конфликта в Афганистане Анатолий Матвийчук объяснил, почему британская техника опозорилась в первом же сражении.

«Танки Запада ничем не отличаются от наших, а иногда даже уступают им. Тот же «Challenger 2» едва двигается, до поля боя его везут на трале. Вступил в бой — сразу подбит. Его позиционировали как самый мощный танк в мире, который ни разу не был поврежден. А почему? Потому что ни разу не был в настоящем бою», — отметил военный эксперт.

Даже попытки зарубежных СМИ найти оправдания поверженной боевой единице недостоверны. Матвийчук уверен, что официальные данные преуменьшены.

«Если эту технику будут дальше использовать, она будет гореть, как «Леопарды». Говорят, что башня этого танка не отлетает при взрыве, но, если бронебойный снаряд попадет по нему, и боезапас сдетонирует, по крайней мере из погона ее вырвет», — выразил мнение собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Существует норма: на километр наступления надо иметь 30 танков. Могут ли что-то сделать 12 «Челленджеров» на фронте в 1500 километров — вопрос риторический. Поэтому их участие никак не отразится на ходе СВО, отметил эксперт.

«Это пропагандистский трюк. Украинцам показывают, что Запад с ними. Но эти танки даже в Британии уже не производятся, у них архаичная система заряжания. Наш танк за минуту делает 7-8 выстрелов, а этот — 1 или 2», — подчеркнул Матвийчук.

Такая техника, напомнил эксперт, по своей заметности на поле боя превосходит все танки мира и является легкой целью для танкистов и артиллеристов. Если, например, БПЛА «Ланцет» нанесет удар по «Челленджеру», тот будет выведен из строя.

«Им придется переписывать свои программки о том, что этот танк ни разу не был поврежден. Это обыкновенная куча железа, которая поражается любыми средствами в наличии ВС РФ», — подвел итог собеседник.

Ранее стало известно, что танки «Леопард» разлетаются на минах во все стороны.