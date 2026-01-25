Очаг заражения обнаружен: в российском регионе объявили карантин по бруцеллезу

Ветеринарная служба Тульской области ввела режим карантина на территории деревни Сухановки Узловского района и прилегающих населенных пунктов. Об этом сообщает «ТУЛАСМИ».

Основанием для решения стало обнаружение очага опасного заболевания — бруцеллеза крупного рогатого скота в одном из личных подсобных хозяйств. Соответствующий приказ подписала председатель регионального комитета ветеринарии Светлана Селезнева.

Важность введения карантина заключается в оперативном предотвращении распространения инфекции, опасной как для животных, так и для человека. В соответствии с приказом, на территории неблагополучного хозяйства немедленно введен ряд строгих запретов. Теперь там нельзя ввозить или вывозить животных, заготавливать корма, а также разводить восприимчивый скот. В близлежащих населенных пунктах под запрет попали сельскохозяйственные ярмарки и выпас скота, который может заразиться бруцеллезом. Эти меры направлены на формирование санитарного барьера вокруг очага инфекции.

Для местных жителей и фермеров эти ограничения означают необходимость строгого соблюдения ветеринарных правил и повышенного внимания к здоровью животных. Карантинный режим будет действовать как минимум 40 дней с момента убоя последнего зараженного животного и проведения заключительной дезинфекции.

Ранее сообщалось, что в России объявили о запрете с 20 января ввоза продукции животноводства из ЕС.