«Очень большая коллаборация»: Киркоров рассказал о планах на 2024 год

Филипп Киркоров намекнул на грандиозные планы на 2024 год. Соответствующее заявление король российской поп-сцены сделал накануне в ходе открытия академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» в Москве, где присутствовал и корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня».

«На новый год очень большие коллаборации планируются», — сказал Филипп Бедросович, отвечая на вопрос журналистов о том, стоит ли поклонникам ожидать каких-либо коллабораций с фигуристом Евгением Плющенко.

Также Киркоров отметил, что уже пригласил Яну Рудковскую с семьей вместе отметить Новый год.

«Я пригласил Яну с Женей к себе домой, мы будем дома, отметим Новый год, если у нее хватит сил», — признался исполнитель хита «Снег».

Сама Рудковская добавила, что совместное празднование Нового года может осложнить тот факт, что именно 31 декабря Евгений Плющенко будет давать сразу два выступления в рамках своего ледового шоу «Русалочка».

Ранее мы сообщали о том, что Плющенко и Рудковская открыли семейный бизнес в Москве.