«Здесь будет коваться олимпийское золото»: Плющенко и Рудковская открыли семейный бизнес в Москве

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и его супруга, известный продюсер Яна Рудковская, учредили новую академию фигурного катания «Ангелы Плющенко» в Москве. На торжественном открытии удалось побывать и корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Первая такая академия уже функционирует в Московской области. Звездная чета планирует развивать семейное дело и дальше: войти в регионы России и даже открыть филиалы в Китае.

Что касается вновь возведенной академии, она примечательна новым отделением.

«Сегодня мы объявляем открытым отделение танцев на льду. У нас есть одиночное фигурное катание, женское одиночное катание, мужское, и танцы на льду во главе с олимпийской чемпионкой, заслуженным тренером России Натальей Владимировной Линичук», — рассказал Плющенко, выступая перед журналистами.

При этом, пояснил Плющенко, главная цель создания этого проекта — сделать спорт доступным, ведь особенно талантливые ученики могут посещать занятия бесплатно.

«Академия «Ангелы Плющенко» — это большая семья. Наши двери всегда открыты для любого спортсмена», — подчеркнула Рудковская, добавив, что они с Евгением не преследовали коммерческих целей, запуская новую академию.

На мероприятии присутствовали многие звезды отечественного шоу-бизнеса, среди которых Филипп Киркоров, Дима Билан, Алена Жигалова, известная по интернет-шоу «Алена, блин!», Александра Трусова, Юлия Липницкая и многие другие.

Гости оказались в восторге от атмосферы и интерьера академии. Киркоров, для которого продюсер провела отдельную экскурсию по новому зданию, тоже не смог удержать от лестного отзыва.

«В этом доме будет коваться олимпийское мировое золото и успехи. Сегодня этот ледовый дворец сконцентрировал в себе удивительное сочетание таланта, одержимости, веры. То, что ты делаешь, то, что ты так движешь и продвигаешь нашу страну вперед, это достойно уважения, и я рад быть сегодня здесь. Двойная арена, потрясающие условия красоты, чистоты, безопасности. Я спокоен за наш спорт», — отметил Киркоров, поздравляя Яну Рудковскую с открытием нового ледового дворца.

Ранее Яна Рудковская и Евгений Плющенко проголосовали на подмосковных выборах.