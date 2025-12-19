«Очень странные вопросы»: Мишонова и Собчак сошлись в оценке итоговой пресс-конференции президента

Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова и телеведущая Ксения Собчак единодушно раскритиковали прошедшую итоговую пресс-конференцию Владимира Путина. Обе сочли формат мероприятия и качество вопросов не соответствующими уровню серьезного диалога с главой государства. Об этом сообщает REGIONS.

По мнению Мишоновой, мероприятие, призванное подвести итоги года, не затронуло множество острых внутренних и внешнеполитических проблем. Она обратила внимание на необычный состав зала, где, по ее ощущениям, было мало профессиональных журналистов. Критику поддержала и Ксения Собчак, назвав поведение многих участников непрофессиональным.

Ведущая отметила, что эфир заполонили личные приглашения в гости, передачи приветов и вопросы, не несущие общественной значимости. По ее словам, это превратило серьезный политический формат в подобие развлекательного шоу, а действительно важных и сложных тем можно было пересчитать по пальцам.

Ранее Собчак раскритиковала красные наряды журналисток на прямой линии с Путиным.