«Очень вкусно»: астронавты NASA оценили борщ от космонавта Федяева

Перед предстоящим полетом к Международной космической станции (МКС) в рамках миссии Crew-12 российский космонавт Андрей Федяев устроил для своих зарубежных коллег гастрономический сюрприз. Он приготовил и угостил американских и европейских членов экипажа традиционным русским борщом.

Как сообщает ТАСС, Федяев объяснил свой жест тем, что приготовил блюдо «для своей команды и для тех, кто нас поддерживает». Командир экипажа, астронавт NASA Джессика Меир, высоко оценила его кулинарные усилия, заявив: «Очень вкусно».

Запуск миссии на ракете-носителе Falcon 9 с кораблем Crew Dragon запланирован на 11 февраля. Вместе с космонавтом Роскосмоса Андреем Федяевым на орбиту отправятся американцы Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства Софи Адено. Теплый предстартовый ужин стал символичным жестом международного сотрудничества перед совместной работой на МКС.

