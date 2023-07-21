«Очень восприимчива»: психолог рассказала о внутренних противоречиях знаменитой ведьмы

Собеседница отметила, что у ведьмы имеются внутренние противоречия.

«С одной стороны она имеет очень тяжеловесное устройство личности, но с другой стороны Виктория очень восприимчива к окружающим, может чувствовать их в какой-то степени даже больше, чем ей самой этого бы хотелось», — пояснила Метальникова корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Такая чувствительность может создавать внутренний конфликт, но, психолог уверена, что специфика работы Виктории давно научила ее защищать свою психику и очищать ее.

«Для этого не нужны ведьмы или гадалки. Достаточно лишь медитаций и работой с образами. Виктория наверняка все это умеет. Она отлично считывает тонкие знаки и символы. В том числе и в окружающих ее людях», — подытожила психолог.

О других особенностях характера Виктории Райдос читайте здесь.