«Очень ждем и переживаем»: в Шатуре пропал коммунальщик, который работал за еду и ласку

В Шатуре объявлен служебный розыск, но ищут не должника и не сбежавшего с объекта рабочего. Как сообщает REGIONS , шатурское домоуправление лишилось сотрудника, который никогда не получал зарплату, но исправно поднимал настроение всему коллективу. Кот Геннадий, обосновавшийся в здании на Конном проезде, бесследно исчез.

В домоуправлении Гену не называют иначе как «ласковый, ручной». Он прибился к коммунальщикам давно и быстро перестал быть просто уличным животным. Каждое утро встречал работников у дверей, сопровождал во время обеденных перерывов и, по неофициальной версии, контролировал циркуляцию бумаг на столах. Функционал широкий: от эстетического удовольствия до психологической разгрузки сотрудников, которые после общения с пушистым коллегой забывали о прорывах труб и долгах жильцов.

«Очень ждем и переживаем. Он наш друг, любимец, без него на работе как-то не так», — поделились в домоуправлении.

Исчезновение Геннадия зафиксировали не сразу — кот имел привычку уходить в технические помещения и подолгу дремать в тепле. Но когда тишина затянулась, стало понятно: внеплановый выходной затянулся. Коллеги прочесали окрестности Конного проезда, заглянули в подвалы и подъезды. Результат — ноль.

В домоуправлении надеются, что Гена не ушел далеко, а просто решил взять паузу, затаившись в каком-нибудь укромном углу. Хотя не исключают и худшего: коты в городах часто исчезают бесследно. Поэтому к поискам подключили жителей.

Всех, кто видел рыжего кота в районе Конного проезда или знает его нынешнее место дислокации, просят сообщить в домоуправление. Геннадия ждут на рабочем месте без объяснительных и больничных листов. Оклад не предусмотрен, но корпоративные обеды и безлимитные ласки гарантированы.

