Очереди и безразличие: граждане поставили приговор отечественным поликлиникам

Основные причины недовольства связаны с кадровыми проблемами в отрасли. Около 33% опрошенных указывают на дефицит врачей, а 25% — на отсутствие внимания и сочувствия со стороны медицинского персонала. Также значительная часть респондентов отмечает трудности с получением талона к узким специалистам и длительное время ожидания в очередях в поликлинических учреждениях.

В Министерстве здравоохранения РФ подтвердили осведомленность о существующих проблемах. В ведомстве заявили, что в числе приоритетов на 2026 год остаются реализация национальных проектов в сфере медицины и дальнейшее внедрение цифровых технологий. Одной из мер по улучшению ситуации станет включение с текущего года в программу ОМС пятнадцати новых высокотехнологичных методов лечения.

Ранее сообщалось, что дорожные службы Подмосковья будут работать в усиленном режиме во вторую волну циклона.