Очереди как в СССР: европейские аэропорты вернулись в прошлое из-за загадочного сбоя

Внедрение новой биометрической Системы въезда и выезда (EES) в Шенгенской зоне привело к значительному увеличению времени прохождения паспортного контроля. Как сообщают европейские СМИ и эксперты, обработка документов каждого путешественника из стран, не входящих в ЕС, теперь занимает в 4-5 раз больше времени, создавая риск многочасовых очередей, особенно в пиковые туристические периоды, пишет Турпром .

Система, поэтапно запускаемая с октября прошлого года, предназначена для сбора отпечатков пальцев, фотографий и оцифровки паспортных данных. Однако на практике в аэропортах, таких как Женева и Тенерифе, уже фиксировались задержки на границе до двух-трех часов. Европейский международный совет аэропортов предупреждает о потенциальном транспортном коллапсе во время летних каникул, когда пассажиропоток многократно возрастает, указывая на нехватку обученного персонала и возможные технические сбои.

В то время как Европейская комиссия заявляет об успешной регистрации миллионов пересечений границы, представители индустрии туризма советуют путешественникам быть готовыми к длительному ожиданию. Проблема затяжных очередей на паспортном контроле не уникальна для Европы — аналогичные ситуации, иногда сопровождающиеся предложениями платного сервиса «Fast Track», регулярно возникают, например, в аэропортах Таиланда, таких как Пхукет.

