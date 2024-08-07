После атаки ВСУ на Курскую область возбуждено несколько уголовных дел

В Следственном комитете России возбудили сразу несколько уголовных дел в связи с атакой украинских вооруженных сил на регион. Так, выдвинуты обвинения в совершении террористического акта, убийстве, незаконном ношении оружия и боевых припасов, а также посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Украинская армия, численностью порядка 300 человек, атаковала приграничные районы Курской области во вторник, 6 августа. В результате данного инцидента пострадало несколько мирных жителей, в том числе и дети, а также российские военнослужащие. За отражение атаки были ответственны Вооруженные Силы России и пограничники ФСБ.

Согласно информации, полученной от Министерства обороны РФ, было уничтожено 16 единиц украинской бронетехники. Бои продолжились и в среду, 7 августа, с участием авиации, ракетных войск, артиллерии, а также подразделений, охраняющих государственную границу. В ходе них ВСУ потеряли 50 единиц техники и 260 солдат.

В ведомстве подчеркнули, что операция по уничтожению украинских формирований до сих пор продолжается.

Ранее сообщалось о том, что власти Курской области отменили проведение всех массовых мероприятий.