Очередной музыкальный канал оштрафовали за пропаганду нетрадиционных отношений

По данным Таганского суда Москвы, штраф за пропаганду однополых отношений получи телеканал ТНТ Music. В постановлении указано, что канал распространяет среди молодого поколения, в том числе подростков, информацию, демонстрирующую однополые и нетрадиционные отношения.

Это стало пятым постановлением оформленным на канал за данное правонарушение, еще четыре протокола были составлены до этого, по одному из них недавно завершились слушания. Отвечать за нарушение придется учредителю канала.