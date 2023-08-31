Очередной семинар для общественных наблюдателей на выборах прошел в Одинцово

Общественные наблюдатели провели встречу в подмосковном Одинцово, в рамках которой они обсудили темы организации и проведения общественного наблюдения на выборах, ДЭГ и другие вопросы. Об этом сообщила омбудсмен по правам человека в Подмосковье Ирина Фаевская.