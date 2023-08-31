Очередной семинар для общественных наблюдателей на выборах прошел в Одинцово
Фото: [Пресс-служба Уполномоченного по правам человека в МО]
Общественные наблюдатели провели встречу в подмосковном Одинцово, в рамках которой они обсудили темы организации и проведения общественного наблюдения на выборах, ДЭГ и другие вопросы. Об этом сообщила омбудсмен по правам человека в Подмосковье Ирина Фаевская.
Она подчеркнула, что приятно, что в этом году жители региона смогут проголосовать дистанционно с помощью личного кабинета на Госуслугах. Однако, традиционный способ голосования на избирательных участках останется также востребованным
«В нашем Подмосковье проживает почти два миллиона пенсионеров, из которых семьсот тысяч человек старше семидесяти лет. Не все из них активно пользуются интернетом», - подчеркнула Фаевская.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев исполнил мечты трех детей в рамках акции «Шар желаний».