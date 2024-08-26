Очередную партию гумпомощи отправили из Солнечногорска в Курскую и Белгородскую области

Из подмосковного Солнечногорска отправили очередную партию гуманитарной помощи для жителей приграничных регионов — Курской и Белгородской областей, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В состав груза вошли школьные принадлежности, в том числе канцелярия, а также постельное белье, продукты и другие вещи первой необходимости.

Участие в сборе помощи приняли неравнодушные жители округа, в том числе коллектив центра «Мои документы» и волонтеры группы «Серебро Солнечногорска» Общественной палаты муниципалитета. Помощь в доставке груза до распределительного центра оказали активисты местного футбольного союза.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил медиков из Подмосковья, которые оказывают помощь жителям Курской области.