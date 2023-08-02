Очередную школу достроили в ЖК «Пригород Лесное» в Ленинском округе

Министерство жилполитики Подмосковья уже выдало разрешение на ввод второй школы на территории ЖК «Пригород Лесное» Ленинского городского округа в эксплуатацию.

Отмечается, что девелопер проекта Группа «Самолет» возвела образовательное учреждение за счет внебюджетных источников финансирования. Территорию учреждения благоустроили, озеленили и поделили на несколько зон. В масштабной спортивной зоне расположили поле для мини-футбола, круговая и прямая беговые дорожки, площадки для баскетбола, волейбола и настольного тенниса. Также создали места для отдыха, площадки для подвижных игр и площадку для занятий на свежем воздухе с амфитеатром.

На сегодняшний день в жилом комплексе уже построены и работают четыре детских сада, а также школа. Ожидается, что всего в жилом комплексе будет построено девять школ и восемнадцать детских садов.

Накануне Андрей Воробьев посетил с рабочим визитом Щелково, где проверил ход финальных работ в школе в микрорайоне Финский.