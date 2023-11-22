Очередную услугу оптимизировали на портале госуслуг в Подмосковье

На портале госуслуг Московской области оптимизировали услугу по оформлению ежемесячного пособия детям-инвалидам. Об этом рассказали в региональном Министерстве госуправления, ИТ и связи.

Специалисты внедрили в онлайн-форму «умный» сервис, который будет проверять наличие ранее поданного заявления. Если заявка на оформление пособия уже есть, то заполнить новую не получится, следует сначала дождаться ответа от ведомства.

Ожидается, что благодаря новшеству сократится число отказов в предоставлении услуги. Услуга «Назначение ежемесячного пособия детям-инвалидам» доступна на региональном портале в разделе «Соцподдержка» — «Поддержка семей с детьми». Решение поступит в личный кабинет в течение семи рабочих дней.

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