Очевидец рассказал о задымлении в метро Москвы

Один из пассажиров московского метрополитена рассказал «Газете.Ru», что произошло на станции «Нагорная», где произошло задымление.

По словам собеседника, из-за задымления на станции пассажиры стояли 20 минут в тоннеле, но в итоге покинули поезд, следующий на «Нагатинскую». Объявили, что состав дальше не идет, это конечная остановка.

Другая пассажирка заявила, что от «Тульской» до «Добрынинской» ехала не меньше 15 минут в забитом до отказа вагоне.

«На станции „Тульская“ поезд стоял минуты три, заполнился битком. Почти сразу после того, как тронулся, встали в тоннеле. Постояли минут пять, поехали, снова встали. Спасибо, что работали кондиционеры, иначе от жары можно было бы умориться. Одну станцию в итоге ехали почти 15 минут», — отметила она.

Напомним, что 22 апреля в московском метро был сбой на серой ветке. По данным дептранса, поезда временно не ходили от «Серпуховской» до «Южной». Причиной стало задымление на станции «Нагорная»: там тушили небольшое возгорание.

Ранее сообщалось, что в Петербурге предложили возвести аналог «Москва-Сити».