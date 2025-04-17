В Петербурге предложили возвести аналог «Москва-Сити»

В Северной столице обсуждается идея возведения масштабного общественно-делового комплекса «Петербург Сити» в районе станции метро «Ладожская». Информация о проекте и предложения по корректировке Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) были опубликованы на портале комитета по градостроительству и архитектуре (КГА), сообщил «Деловой Петербург».

Застройщик «КРТ-Девелопмент» предоставил документацию с градостроительной концепцией для внесения изменений в ПЗЗ.

Предполагается, что на участке 72 га за Ладожским вокзалом, между улицами Зольной, Ворошилова и Складской, будет создан комплекс высотных зданий. Авторы проекта подчеркивают уникальность идеи для города, основанной на концепциях «пятиминутного города» и развития, ориентированного на общественный транспорт.

В отличие от «Лахта Центра», «Петербург Сити» планируется как многофункциональный центр с удобной транспортной доступностью и развитой инфраструктурой.

Проект «Петербург Сити» планируется реализовать с 2025 по 2030 год посредством комплексного развития территорий (КРТ). Общий объем инвестиций в этот общественно-деловой центр оценивается в сумму от 350 млрд руб.

Схожий проект под названием «Санкт-Петербург Сити» представлен на сайте «КРТ-Девелопмент», принадлежащей Евгению Бондарчуку, основателю «Центра урбанистики и градостроительства СПбГУ», и Татьяне Александровой. Евгений Бондарчук в интервью «Фонтанке» не смог точно сказать, кто был инициатором подачи предложения по проекту ПЗЗ.

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