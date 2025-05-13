Очевидец рассказал подробности о смерти девушки на гонках под Иркутском

Очевидец трагедии на незаконной гонке в Иркутской области заявил «Газете.Ru», что ЧП можно было избежать, если бы организаторы обеспечили безопасность на всей трассе.

В Иркутской области во время нелегальных гонок произошло смертельное ДТП — водитель «Тойоты Чейзер» влетел в толпу зрителей, насмерть сбив 17-летнюю девушку.

Отмечается, что гонки проходили в Ангарске в день открытия сезона местного клуба Angarsk Racing Club. По словам очевидца Андрея, ограждения стояли только в начале трассы, тогда как дальше зрители оставались незащищенными.

«Девушка с друзьями стояла на участке без ограждений, опираясь на багажник автомобиля, — рассказывает мужчина. — Водитель на турбированной машине при старте потерял управление — его выбросило в толпу», — рассказал собеседник издания.

Автомобиль сначала едва не задел соперника, затем резко изменил траекторию и на полном ходу врезался в группу молодых людей. По словам свидетеля, удар был настолько сильным, что машины отбросило в кювет, а людей разметало на 5–10 метров.

Андрей, бывший сотрудник МЧС, сразу бросился помогать. 17-летняя девушка была в критическом состоянии — с тяжелыми травмами и затрудненным дыханием. Он рассказал, что пытался поддерживать пострадавшую, но через 20–30 минут пульс исчез, а зрачки не реагировали.

Другие пострадавшие получили серьезные травмы: у молодого человека диагностировали перелом таза и голени, его подруга оказалась в шоковом состоянии с рваной раной на бедре. Скорая помощь, по словам собеседников, прибыла лишь через 30–40 минут — гонки проводились в отдаленной местности. Первыми на место приехали пожарные и госавтоинспекторы.

Было возбуждено уголовное дело по двум статьям: нарушение ПДД, повлекшее смерть человека, и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Организатора также задержали. Проводятся необходимые следственные действия.