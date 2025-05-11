Полиция проводит проверку в Приангарье после гибели девушки во время нелегальных гонок

В Ангарске проводится расследование по факту проведения несанкционированных гонок, в результате которых одна девушка погибла, а несколько человек получили травмы, как сообщает ГУ МВД по Иркутской области.

Согласно информации, предоставленной правоохранительными органами, столкновение транспортных средств случилось в темное время суток на девятом километре дороги, соединяющей Ангарск и Тальяны.

Водитель автомобиля Toyota Chaser потерял контроль над транспортным средством и совершил наезд на нескольких пешеходов, находившихся на обочине дороги. Затем он столкнулся с автомобилем Honda Civic и съехал в кювет.

Инцидент произошел во время нелегальных гонок. По предварительным данным, организатором нелегального автомероприятия являлась местная жительница.

«В результате случившегося 17-летняя девушка погибла на месте до приезда скорой медицинской помощи, еще 2 пешехода с травмами были госпитализированы в медицинское учреждение. В настоящее время по данному факту проводится всесторонняя проверка, выясняются все причины и обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.

Работники ГИБДД определили предполагаемого инициатора незаконных гонок. По имеющимся данным, водитель в момент аварии был трезв.

Согласно информации, предоставленной прокуратурой, сотрудники правоохранительных органов начали расследование по фактам нарушения правил дорожного движения и предоставления услуг, не соответствующих нормам безопасности.

Ранее сообщалось, что молодая москвичка погибла из-за самолечения физраствором.