Уже более 10 тыс жилых домов ушли под воду в Оренбуржье из-за прорыва дамбы

Пресс-служба администрации Орска продолжает публиковать данные о последствиях сильнейшего за последние годы паводка после прорыва дамбы. Там проинформировали, что, по данным на 7 апреля, в Оренбургской области затоплены 10 168 жилых домов, а также 18 471 приусадебный участок.

Отмечается, что к настоящему времени экстренными службами региона эвакуированы 6127 человек, среди которых 1478 детей. Временно перекрыто движение на 47 мостах.

«Нарушено энергоснабжение в шести населенных пунктах. Задействовано 39 аварийных бригад (91 человек, 39 единиц техники)», – сообщила пресс-служба администрации Орска в соцсетях.

Там добавили, что самая сложная обстановка в самом Орске. В городе затоплен 6641 жилой дом. Эвакуированы более двух тысяч человек, из них 689 детей.

Напомним, прорыв дамбы в Орске высвободил из берегов реку Урал. Потоки воды активно хлынули в город и другие поселения. Ситуация осложнилась в поселке Никель. При этом до ЧП власти осматривали перекрытие и не нашли ничего критичного. В области введен режим ЧС. Обстановка тревожная: некоторые жители жалуются на дороговизну питьевой воды и заканчивающиеся запасы хлеба.

Жителей призывают к самостоятельной эвакуации, на месте им также помогают спасатели. Сейчас в пунктах временного размещения около 300 человек. К работе на местах подключили психологов, Минздрав открыл горячую линию для нуждающихся.

Ранее мы писали, что под угрозой подтопления поселки Никель, Строителей, Лесоторговый и улица Борисоглебского.