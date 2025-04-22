Очевидцы рассказали про повторные взрывы во Владимирской области

В Киржачском районе Владимирской области произошел мощный взрыв, который слышали и ощущали в центре и ряде населенных пунктов. Очевидцы рассказали URA.RU, что хлопок был не один.

По словам собеседников уральских журналистов, звуки взрыва было слышно по всему Киржачскому району, в том числе в деревнях и центре. По словам одного из жителей, после первого хлопка последовало еще пять-семь ощутимых взрывов.

Рассказали, что «окна сильно дребезжали» даже в деревне Харламово, что около 20 км от города Киржач. Слышали пугающие звуки и за 10 километров от эпицентра.

«Не видел, но слышал в центре города. Было очень громко», — заявил URA.RU один из местных жителей Киржачского района.

Напомним, что 22 апреля на территории Киржачского района Владимирской области произошел серьезный взрыв. Огромный столб дыма виден по всей территории района и ближайших территориях. На месте ЧП ввели режим ЧС. Проводится эвакуация людей из населенных пунктов Барсово, Мирный, Дубки и СНТ «Звездный». Место происшествия оцепили, на месте работают экстренные и специализированные службы. Причины взрыва пока не установлены.