Очистивший Прибайкалье от ОПГ следователь Давыдов умер в Иркутске

В Иркутске скончался легендарный следователь Андрей Давыдов, известный в Прибайкалье как «охотник за бандами». Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Андрей Давыдов, работая в СКР в 2000-х и 2010-х годах, руководил расследованием сотен уголовных дел, получивших широкий общественный резонанс. Под его руководством были раскрыты и переданы в суд дела более десяти преступных группировок, действовавших на территории Иркутской области.

В частности, следователи под руководством Давыдова разоблачили Братское организованное преступное сообщество (ОПС), совершившее более ста расправ, в том числе убийство первого заместителя прокурора Братска Синицына, а также банды Пожарников, Ярцева, Устюжанина, Молоточникова и Скрипника. Давыдов также занимался расследованием многочисленных преступлений коррупционного характера.

Отмечается, что ученики Андрея Давыдова в настоящее время занимают руководящие должности в различных силовых структурах РФ, включая СКР, Федеральную службу безопасности и Генеральную прокуратуру.

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