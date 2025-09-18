Под арестом за муравьев и ящериц: история россиян, которые едва не остались в тюрьме на Шри-Ланке

Спустя год после инцидента россияне, задержанные на Шри-Ланке за отлов ящериц, смогли вернуться в Россию. Об этом сообщила «Лента.ру», ссылаясь на телеграм-канал SHOT.

Известно, что Савелий, которому 17 лет, и 21-летний Николай летом 2024 года были задержаны в туристической зоне за поимку 187 ящериц и муравьев, после чего их поместили в изолятор временного содержания.

Местные правоохранительные органы обвинили молодых людей в намерении нелегально вывезти животных из страны. Около года туристы провели под стражей, им угрожало лишение свободы на срок до 20 лет или значительный денежный штраф.

Тем не менее ситуация разрешилась благоприятно для граждан России: в сентябре они вернулись домой, предварительно выплатив штраф. Поддержку в решении вопроса им оказали российское посольство и Министерство иностранных дел.

Сообщения о задержании двух молодых людей из России на Шри-Ланке по подозрению в незаконном отлове ящериц появились в начале сентября 2024 года. Первоначально они были помещены в СИЗО без судебного постановления, но вскоре были освобождены под обязательство. До завершения судебного процесса они проживали в гостинице и регулярно отмечались в полицейском участке.

