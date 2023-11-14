«Одержим идеей верности»: психиатр заподозрила у ревнивого подростка-убийцы из Екатеринбурга синдром Отелло

В Екатеринбурге 16-летний школьник убил 14-летнюю подругу из-за ревности к своему старшему брату. Подростка уже задержали правоохранительные органы, сообщают различные СМИ.

Врач-психиатр Екатерина Паршакова рассказала, что могло стать причиной срыва юноши. По ее мнению, поведение подростка говорит о наличии у него психического заболевания.

«Мы можем подозревать у молодого человека такой вид психопатологического расстройства, как синдром Отелло. Это разновидность ревности, которую также называют маниакальной и патологической. Человек с таким психическим расстройством одержим идеей сохранения верности и без каких-либо оснований убежден в том, что его партнер изменяет ему», — объяснила эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам медика, от других видов параноидального бреда такое расстройство отличается тем, что в него неизбежно вовлекается романтический партнер.

Возможные причины возникновения подобного недуга, по мнению собеседницы, кроются в тревожном типе привязанности к возлюбленной, низкой самооценке, шизофрении, пограничном расстройстве личности, либо в проблемах с алкоголем или наркотиками.

«Заподозрив измену, человек с синдромом Отелло начинает искать ее подтверждения любыми доступными способами. Это могут быть многочасовые допросы, слежка, установка записывающих устройств, чтение переписки, поиски улик в личных вещах. Все это делает жизнь с таким человеком невыносимой, а рациональные аргументы не убеждают его в отсутствии поводов для ревности. В таком случае возрастает риск домашнего насилия, насильственного удержания дома и даже убийства», — предупредила Паршакова.

Подтвердить или опровергнуть наличие заболевания, подчеркнула психиатр, можно будет только после прохождения судебной психиатрической экспертизы. В случае подтверждения диагноза молодому человеку будет назначено принудительное лечение.

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