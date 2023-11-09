«Параноидальные идеи»: какими психическими заболеваниями мог страдать неадекват с мачете из Люберец

История с неадекватом в Люберцах, напавшим с мачете на женщину и ее ребенка, встревожила все Подмосковье и даже получила продолжение. Супруг пострадавшей рассказал, что она до сих пор находится в больнице — у женщины диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ножевое ранение головы, а также глубокий порез на руке.

Врач-психиатр Екатерина Паршакова рассказала нам, какими недугами мог страдать нападавший.

«Причинами агрессии могут быть опухоли и травмы головного мозга, эпилепсия или гормональный дисбаланс. Кроме того, вспышки такого поведения встречаются при психопатии из-за нарушений контроля поведения, психотических расстройствах, то есть из-за искаженного восприятия реальности и параноидальных идеий по типу шизофрении или биполярного расстройства, и при злоупотреблении алкоголем или запрещенными веществами», — сообщила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Аналогичное мнение выразил Артур Вафин — психолог и автор Telegram-канала.

«Помимо шизофрении и параноидальной шизофрении, это может быть пограничное расстройство личности, характеризующееся тревожностью, импульсивностью и низким самоконтролем. К слову, таким заболеванием страдал американский серийный убийца Джеффри Дамер, от рук которого погибли 17 человек», — подчеркнул специалист.

В то же время оба врача сошлись во мнении, что сын пострадавшей женщины, на глазах у которого произошло нападение, может столкнуться с психическими проблемами из-за пережитого.

«Жертвы данного происшествия, вероятнее всего, столкнутся с симптомами ПТСР. Это заболевание развивается вследствие пережитых ужасающих событий: катастрофы, физическое или сексуальное насилие или тяжелый несчастный случай. Их преследуют воспоминания о случившемся, у них наблюдается повышенная возбудимость и настороженность, а также избегающее поведение и негативные мысли о будущем», — предупредила Паршакова.

Жертвам маньяков, отметил Вафин, из-за посттравматического стрессового расстройства снятся кошмары, чудятся враги или мерещится, что обычные люди среди окружающих — это преступники или убийцы.

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