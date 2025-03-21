Одесса вся в огне: дронов так много, что они перегружают ПВО и РЭБ

Беспилотные летательные аппараты, разработанные в России, нанесли удар по стратегически важному объекту в Одессе, что привело к частичному отключению электроэнергии в городе. Об этом сообщает Telegram-канал «Осташко. Важное».

По информации от руководителя украинского «Центра противодействия дезинформации» Коваленко, количество дронов настолько велико, что это создаёт перегрузку для систем противовоздушной и радиоэлектронной борьбы.

В социальных сетях Украины жители страны активно обсуждают «самую масштабную атаку» беспилотников на Одессу за все время конфликта, который длится уже три года.

Ранее сообщалось, что в Одессе российские дроны-камикадзе атаковали завод «Телекарт». По имеющимся сведениям, на территорию предприятия было совершено не менее пяти атак. В данный момент к Одессе приближается еще одна группа беспилотных летательных аппаратов. После серии взрывов над Одессой поднимаются пламя и столб черного дыма.