Пророссийские активисты пообещали отслеживать перемещение иностранных военных в Одессе в случае, если Франция отправит своих миротворцев на Украину. Об этом агентству РИА Новости рассказал представитель подпольной организации «Stop Grave».

Ранее глава Франции Эмманюэль Макрон заявил о намерении направить французских военных в качестве миротворцев на Украину без согласования с Россией. По его словам, европейские лидеры планируют выделить для этой цели «несколько тысяч военнослужащих от каждой страны».

Как сообщил представитель подполья, даже если они направят их в Одессу, мы задействуем свою сеть для обнаружения мест расположения иностранных военных.

«Наши соболезнования тем наемникам, которые будут располагаться в Одессе», — сказал он.

Ранее сообщалось, что под Сумами под удар попали два объекта, где были размещены иностранные наемники и бойцы националистических подразделений. Разборы завалов в этих местах все еще продолжаются.