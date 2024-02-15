Одежда эпизодического использования: в России нашли опасные брюки для детей

В Москве женщина нашла брюки со странной биркой в популярной сети магазинов. Там указали, что штаны только для «эпизодического использования». Покупательница бросила клич в Сети и вызвала бурные обсуждения об этом предупреждении. Как выяснила gazetametro.ru , такая одежда действительно существует и продается в стране достаточно давно. Пояснения о безопасности товара дали в Роскачестве.

Как выяснила покупательница и автор завирусившегося видео, штаны «эпизодического использования» физически не могут выдерживать долгую носку. Согласно рекомендациям, такие вещи лучше носить не более четырех часов в день и не чаще двух раз в неделю.

Роскачество отметило, что термин «эпизодическое использование» соответствует нормам. Он был установлен Техническим регламентом Таможенного союза, который определяет правила биологической и химической безопасности вещей для подростков и детей.

Эпизодическое использование говорит о том, что ткань обладает низкой воздухопроницаемостью, а также плохо впитывает влагу. Часто такие материалы используют для карнавальной и театральной одежды. Хотя штаны, которые удивили москвичку, больше похожи на обычные школьные брюки.

«Видимо, это из-за повышенных требований Роскачества к той же школьной форме. Ну не проходят эти брюки по этим показателям! И если Роскачество закупит это изделие и проверит его... Ну скажут им: «Мы же написали носить не более 4 часов. А если носишь больше – сам виноват, мы-то тебя предупредили», — отметила Metro доцент кафедры материаловедения и товарной экспертизы РГУ им. А. Н. Косыгина Алла Курденкова.

Опасность долгого ношения эпизодической одежды в том, что ребенок в ней сильно вспотеет. Это может привести к аллергии, сыпи и даже возникновению простудных заболеваний. Родителям рекомендовали чаще смотреть на бирки и изучать состав одежды. Лучшими материалами для детей признаны хлопок, лен и бамбук, а также любые органические и мягкие ткани.

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