Онколог Наумова: слабость и лихорадка у ребенка могут быть признаками рака

Врач-онколог консультативно-диагностического центра РДКБ Александра Наумова рассказала KP.RU о самых частых видах онкологии у детей и симптомах, которые должны настораживать родителей.

Взрослые чаще сталкиваются с раком молочной железы, меланомой или раком ЖКТ, чем дети. У последних обычно находят разновидности опухолей крови и поражения центральной нервной системы. Лечение у детей принципиально другое.

Наумова рекомендует родителям настораживаться при любых подозрительных симптомах у ребенка. Например, при опухолях головного мозга у него могут начинаться частые головные боли, преимущественно по утрам. Это обычно сопровождается рвотой. Также возможны нарушения координации и снижение скорости реакции: если ребенок теряет равновесие и у него шаткая походка, стоит провериться. Признаки рака в самом маленьком возрасте неспецифичные, иногда они не вызывают беспокойства.

По словам врача, на онкологию у ребенка чаще всего указывают следующие симптомы: ребенок становится вялым, избегает физнагрузок, плохо ест даже любимые блюда, теряет вес. Обращать внимание стоит на увеличение лимфы на шее и подмышках, особенно, если это держится без простуды на протяжении нескольких недель. Цвет кожи также может много сказать о состоянии: при раке она желтит, либо становится бледной.

«Длительная лихорадка. Если температура тела у ребенка держится на уровне 37,3 - 37,5 градусов более двух-трех недель без объяснимых причин — то есть нет простуды, инфекционного процесса, то нужно обязательно обратиться к врачу для исключения онкодиагноза. По разным оценкам, от 5 до 17% детей с лихорадкой неясного происхождения имеют онкозаболевания», — пояснила Александра Наумова.

У детей с развивающейся болезнью часто проявляются разные уплотнения и бугорки. Родителям не стоит рассчитывать, что они пропадут самостоятельно.

Обычно детей лечат медикаментозно, если это не опухоль головного мозга. В этом случае в России могут проводить и процедуру трансплантации, которая спасла уже немало маленьких жизней.

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