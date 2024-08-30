В МЧС РФ рассказали об ударах ВСУ по мирным жителям Курской области

Они носят беспорядочный характер, о чем сообщил заместитель директора департамента информационной политики ведомства. Соответствующее заявление прозвучало во время брифинга журналистов.

По его словам, мирные жители Курской области вновь подверглись обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. Артем Шаров подчеркнул, что они наносят неизбирательные удары по населенным пунктам, расположенным на территории региона.

Также замдиректора департамента информационной политики МЧС РФ отметил, что российские пиротехники ежедневно обезвреживают и уничтожают взрывоопасные предметы, выпущенные врагом.

Ранее сообщалось о том, что журналистка Times незаконно побывала в Курской области. В своем материале она показала снимки, сделанные в регионе.