Один человек погиб и шестеро пропали без вести после крушения суперъяхты в Италии

Суперъяхта с 22 людьми на борту затонула в понедельник, 17 августа у берегов Палермо, в Сицилии. На месте трагедии спасатели обнаружили тело одного из пассажиров, шестеро признаны пропавшими без вести, остальных удалось спасти. Об этом сообщила газета Corriere della Sera.

Катастрофу, произошедшую около пяти утра, спровоцировала непогода и сильный смерч. На борту судна находились в основном англичане.

По словам очевидцев, 180-футовая яхта стояла на якоре вблизи порта, когда обрушился шторм и сломал ее мачту. Разрушения стали причиной того, что судно потеряло баланс и перевернулось.

Сейчас суперъяхта находится на глубине 49 метров под водой. На месте крушения работает береговая охрана и пожарные, в спасательной операции задействован вертолет.

Ранее сообщалось о том, что в Ставропольском крае потерпел крушение частный самолет из-за технической неисправности. Как минимум один человек погиб.