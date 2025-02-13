В Мюнхене автомобиль влетел в толпу: минимум 15 человек пострадали

В Мюнхене (Германия) автомобиль въехал в людей, в результате чего, по предварительным данным, минимум 15 человек получили травмы и ранения, сообщила немецкая газета Bild.

На место чрезвычайного происшествия (ЧП) прибыла полиция и экстренные службы. Пострадавшим оказали первую помощь, некоторых граждан пришлось госпитализировать.

На данный момент причины наезда остаются неизвестными. Полиция проводит расследование. Свидетели сообщают, что автомобиль, влетевший в толпу, двигался на большой скорости.

В декабре 2024 года на рождественской ярмарке в Магдебурге неизвестный въехал в толпу людей. Минимум четыре человека погибли, более 200 посетителей ярмарки получили травмы различной степени тяжести.

В начале января в Новом Орлеане (США) произошел подобный инцидент. Минимум 10 человек погибли в результате наезда автомобиля на людей, участвующих в новогодних мероприятиях.

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении теракта исламистов на вокзале в Пскове.