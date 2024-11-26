Один человек сгорел заживо при пожаре в квартире на севере Москвы

Этой ночью горела квартира на Бескудниковском бульваре на севере Москвы, проинформировала пресс-служба столичного главка МЧС.

Сообщается, что пожар произошел на шестом этаже жилого дома. Предварительной причиной названо возгорание вещей и обшивки двери. В ходе тушения огня спасателями было обнаружено тело погибшего мужчины.

«На Бескудниковском бульваре произошло возгорание вещей в прихожей и обшивки двери в квартире на шестом этаже жилого дома Специалисты в ходе тушения обнаружили тело человека без признаков жизни.», — говорится в сообщении столичных экстренных служб.

В ведомстве добавили, площадь возгорания составила порядка двух квадратных метров. Личность погибшего мужчины сейчас устанавливается.

Ранее сообщалось, что мощный пожар площадью 3000 квадратных метров возник на складе на юге Москвы. Тушение возгорания сильно осложнялось тем, что в помещениях хранились баллоны с фреоном, временами были слышны хлопки. Пожару была присвоена повышенная степень сложности.