Один гол «Интера» помог россиянину выиграть более 3 млн рублей

В минувшее воскресенье, 28 декабря, футбольный поединок 17-го тура итальянской Серии А между «Аталантой» и «Интером» стал не только спортивным событием, но и триумфом для одного из клиентов одной известной букмекерской компании. Российский болельщик продемонстрировал железную выдержку и аналитический расчет, сделав ставку в один миллион рублей на крайне специфический исход — «тотал меньше 2 голов». Это означало, что для победы в игре должно было быть забито не более одного мяча.

Матч в Бергамо полностью оправдал репутацию прагматичного итальянского футбола. Первый тайм прошел в вязкой борьбе без результативных действий, что было на руку игроку. Развязка наступила на 65-й минуте, когда лидер «Интера» Лаутаро Мартинес распечатал ворота соперника. Оставшиеся полчаса игры превратились для беттора в напряженное ожидание: любой случайный гол мог обнулить миллионную ставку, однако миланский клуб сосредоточился на обороне и удержал минимальный перевес 1:0.

Благодаря «сухой» игре команд, ставка с высоким коэффициентом 3,30 полностью сыграла. В результате на счет счастливчика поступило 3,3 миллиона рублей, из которых чистая прибыль составила 2,3 миллиона.

Несмотря на впечатляющий «занос» перед новогодними праздниками, специалисты напоминают: подобные выигрыши — результат редкого стечения обстоятельств и аналитики. Спортивные пари всегда сопряжены с финансовыми рисками, поэтому подходить к ним стоит с холодной головой, не рассматривая как гарантированный источник заработка. Однако для героя воскресного вечера прагматизм «Интера» стал лучшим подарком к концу года.

