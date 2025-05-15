Один из богатейших людей мира Баффетт рассказал о признаках старения в 94 года
Один из богатейших людей мира Баффетт заявил, что осознал старение лишь в 90 лет
Фото: [flickr.com]
Уоррен Баффетт, американский бизнесмен и один из самых состоятельных людей в мире, которому сейчас 94 года, поделился своими ощущениями, связанными со старением, в интервью изданию The Wall Street Journal (WSJ).
Баффетт отметил, что осознание старения пришло не вдруг, а постепенно. Однако, по его словам, он начал ощущать свой возраст после достижения 90-летнего рубежа.
Он рассказал, что иногда теряет равновесие и ему стало труднее вспоминать имена людей. Кроме того, Баффетт заметил, что газеты стали казаться ему блеклыми, как будто при печати экономили краску.
Баффетт также коснулся вопроса о своем преемнике, 62-летнем Греге Абеле, которому он планирует передать руководство Berkshire Hathaway.
По словам Баффетта, разница в энергии и работоспособности Абеля в течение десятичасового рабочего дня и его собственной стала очевидной.
Бизнесмен подчеркнул, что Абель демонстрирует гораздо большую эффективность в решении задач, вносит необходимые изменения в управление, оказывает поддержку нуждающимся и проявляет себя с лучшей стороны во всех аспектах.
Ранее сообщалось, что Уоррен Баффет покинет пост главы Berkshire Hathaway до конца года.