Один из богатейших людей мира Баффетт рассказал о признаках старения в 94 года

Уоррен Баффетт, американский бизнесмен и один из самых состоятельных людей в мире, которому сейчас 94 года, поделился своими ощущениями, связанными со старением, в интервью изданию The Wall Street Journal (WSJ).

Баффетт отметил, что осознание старения пришло не вдруг, а постепенно. Однако, по его словам, он начал ощущать свой возраст после достижения 90-летнего рубежа.

Он рассказал, что иногда теряет равновесие и ему стало труднее вспоминать имена людей. Кроме того, Баффетт заметил, что газеты стали казаться ему блеклыми, как будто при печати экономили краску.

Баффетт также коснулся вопроса о своем преемнике, 62-летнем Греге Абеле, которому он планирует передать руководство Berkshire Hathaway.

По словам Баффетта, разница в энергии и работоспособности Абеля в течение десятичасового рабочего дня и его собственной стала очевидной.

Бизнесмен подчеркнул, что Абель демонстрирует гораздо большую эффективность в решении задач, вносит необходимые изменения в управление, оказывает поддержку нуждающимся и проявляет себя с лучшей стороны во всех аспектах.

Ранее сообщалось, что Уоррен Баффет покинет пост главы Berkshire Hathaway до конца года.